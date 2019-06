VIDEO - James-show contro l'Argentina: sombrero ad Otamendi e tunnel a Messi

Non è una esagerazione dovuta al fatto che il Napoli lo sta trattando, è meglio premetterlo. James Rodriguez ha dato dimostrazione d'essere un grandissimo giocatore nella sfida contro l'Argentina, in cui ha messo lo zampino nel primo gol con un cambio di gioco perfetto, col joystick, e tante altre giocate speciali. Tra queste, il tunnel a Messi e un sombrero su Otamendi, che ha fatto alzare in piedi tutto lo stadio Arena Fonte Nova. E sui social continuano ad essere mostrati i video dei guizzi del giocatore del Real Madrid.

El caño de James a Messi. Toma.



Invente señor Rodríguez, invente. Cierre al salir. 😍🇨🇴#CopaAmericapic.twitter.com/bnK5rD7KeC — Solo Fútbol Goles ️ (@goles_solo) 16 giugno 2019