VIDEO - Juric: "Abbiamo ragazzi che nessuno voleva, Rrahmani pagato meno di 2mln..."

Bottega cara e molto interessante il Verona di Ivan Juric. Ne parla proprio l'allenatore in conferenza stampa. Ecco il video: "Abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno, Rrahmani per meno di 2 milioni, Amrabat in prestito, Kumbulla l'anno scorso non ha mai giocato. Sono cresciuti tanto e diventati ottimi giocatori. I primi due già li ho persi e il terzo è sul mercato". Di seguito il video diffuso da Dazn