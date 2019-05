VIDEO - "Juve?", siparietto Sarri-Lichtsteiner durante i festeggiamenti a Baku: scambio di battute sul futuro?

Maurizio Sarri resta il protagonista delle ultime ore, dopo la vittoria dell'Europa League. Il tecnico del Chelsea è stato beccato dalle telecamere, proprio durante i festeggiamenti a Baku, durante uno scambio di battute con Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus che oggi gioca nell’Arsenal. Dalle immagini non è possibile capire le parole pronunciate dall’esterno svizzero, ma l’impressione è che pronunci la parola "Juve", facendo il gesto dei soldi e che il tecnico italiano lo congedi con un “Non so lo, spero!”. Che i due si siano parlati riguardo il possibile approdo dello stesso Sarri sulla panchina bianconera?

¿Qué le fue a decir Lichtsteiner a Sarri en la #UEFAEuropaLeagueFinal?pic.twitter.com/rcR26M2ajE — Mario Gago Huerta (@gago_mario) 30 maggio 2019