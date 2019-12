VIDEO - L'attacco di Chiariello: "Voglio la testa di Giuntoli, in 2 anni l'area tecnica ha sbagliato tutto!"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha analizzato la situazione in casa Napoli nel suo editoriale per l'emittente televisiva: "Dov'è il peccato originale? Quando fu preso Ancelotti? No, quello fu un grande colpo. Lo dice uno che l'ha criticato. Non si può pensare che l'ingaggio di uno come Ancelotti sia un errore. Gli errori sono altri e chiamano in causa stasera l'area tecnica in maniera clamorosa. Io stasera voglio la testa di Giuntoli, e la chiederò da qui fino a fine stagione. Perché l'area tecnica ha sbagliato tutto negli ultimi due anni".

I SOLDI 'SPRECATI' DA GIUNTOLI - "I soldi di Cavani furono spesi benissimo, con quei soldi arrivarono Callejon, Mertens e Higuain. Con i soldi di Higuain il Napoli ha preso: Milik, un signor centravanti, Zielinski l'eterno incompiuto, Rog uno mai provato, Maksimovic soldi buttati al vento, Diawara una meteora al Napoli... Ma il peccato originale è un altro. Nel momento in cui il Napoli ha venduto Jorginho il Napoli aveva bloccato Torreira ma se lo fece scappare...".