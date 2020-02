VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Fabian ritrovato ora che è nel suo ruolo. Prima sballottato ovunque..."

Nel suo editoriale su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "Senza lo scivolone col Lecce, il Napoli avrebbe vinto sette partite di fila. Non è più bello come prima, alle volte è soporifero, ma vince. Il Napoli ha ritrovato Fabian Ruiz, il grande assente di quest'anno dopo le promesse della scorsa stagione. Dopo aver conquistato il titolo di miglior giocatore Under 21 e titolarissimo nella Nazionale maggiore della Spagna, in Italia era scomparso. Non si ricordava una bella partita neppure a pagarla a peso d'oro. Fabian Ruiz sballottato da destra a sinistra, mezzala, centrocampo a due, a tre, centrale. Nel momento in cui ha ritrovato la sua posizione di mezzala a destra con un riferimento centrale, Fabian è tornato il giocatore che ha incantato in Spagna, al punto che c'è un braccio di ferro tra De Laurentiis e i suoi agenti per la clausola rescissoria. Con 80 milioni se lo prendono tutti. Se arriva il Real o il Barcellona è possibile possa partire. Ma intanto è tornato". Ecco l'editoriale completo: