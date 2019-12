VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Gattuso ha fermato l’emorragia. Secondo tempo che fa sperare"

Al termine di Sassuolo-Napoli il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria degli azzurri nell’editoriale di Campania Sport su Canale 21: “Alla fine del primo tempo il Napoli era all’Inferno, uno dei più brutti primi tempi della storia degli azzurri al limite dell'indecente, la squadra sembrava smarrita. La scelta di Fabiàn come regista è stata fallimentare. Ma nel Napoli c’è un guerriero, Allan, che da centravanti ha dato il gol del pareggio. La mente nel calcio può tutto, una squadra spenta che arrivava sempre seconda sui palloni contesi all’improvviso si trasforma: un rigore non dato, un gol annullato per fuorigioco millimetrico e una traversa clamorosa. Quando tutto sembrava portare al pareggio, il mezzo autogol che al 94′ dà la vittoria. Questo Napoli vince a Reggio e trova tre punti fondamentali, Gattuso ferma l’emorragia, può fare un Natale tranquillo e aspettare il mercato di gennaio. Insomma se Natale doveva essere, la strenna natalizia è arrivata grazie a questa vittoria che cambia gli scenari e gli umori della piazza. Il secondo tempo ci fa sperare sperando in un 2020 nettamente migliore“.