VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli meritava di vincere, che crudeltà! Bravo Gattuso"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha così commentato la debacle azzurra a Roma nel suo consueto editoriale per la trasmissione 'Campania Sport': "Commentare la sconfitta del Napoli è difficile. Ed è difficile da accettare questo risultato. Non sempre vince chi merita, il calcio e lo sport in generale sanno essere crudeli. Io avevo detto che non avevo visto segnali confortanti contro l'Inter perché c'era stato qualche segnale, ma non mi sembrava sufficiente. Gli errori individuali in quell'occasione erano figli e frutto di una squadra malata mentalmente e disorganizzata tatticamente. Stavolta invece il Napoli mi è piaciuto e mi è piaciuto l'atteggiamento tattico scelto da Gattuso".