VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Incatenatevi! Osimhen e gli altri non devono partire per la Coppa d'Africa!"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale la vittoria degli azzurri contro il Cagliari: “Il Napoli vince senza Napoli. E’ veramente strano che una squadra che parte così a razzo, come quasi mai nella storia, non riesca a generare quegli entusiasmi che sembrerebbero normali per una città come Napoli che ama visceralmente la propria squadra. 33mila posti e solo 17mila spettatori, poco più della metà. E’ anche vero che a Napoli c’è un problema serio, ho visto nel derby di Roma in curva tutti vicini agli altri e senza mascherina, se accade al Maradona fioccano multe di 500-600 euro. Non si capisce perché a Napoli, a differenza del resto d’Italia, la gente debba pagare quello che in nessuna altra parte d’Italia accade. Non sarà solo questo, ma sta di fatto che il Napoli senza il calore delle proprie curve riesce a dominare questo campionato.

Spalletti suona la sesta, stavolta lo fa da grande squadra, in gran controllo. Non dà la sensazione devastante di Udine e Genova, ma vince contro il Cagliari imbarazzante per quanto rimessivo. Mazzarri ha dato il meglio di sé, dando un segnale clamoroso di paura, giocando con Joao Pedro unica punta e dieci uomini dietro la linea della palla. Questo non è bastato perché il Napoli ha macinato con la tranquillità di chi si sente forte e ha trovato il gol di Osimhen. Il centravanti è stato ancora una volta micidiale e oggi devastante, un vecchio lupo di mare come Godin è stato letteralmente travolto da Osimhen ed ha creato un rigore clamoroso che il solo Mazzarri non ha visto. Terzo clean sheet consecutivo, e con Ospina che non ha toccato una palla.

La classifica diventa interessante, la Juve resta a -10 e la favoritissima Inter si porta a -4. Nelle sette sorelle sta salendo la Fiorentina che sarà la prossima avversaria del Napoli, questo è un banco di prova probante. A -6 insieme ai viola c’è la Roma che ha perso il Derby, Mourinho perde contro Sarri che già in molti frettolosamente avevano dato out dalla panchina della Lazio. Entrambe le romane sono attardatissime, così come l’Atalanta. In questo momento il Napoli le ha messe in fila tutte, logicamente non c’è da fare voli pindarici.

C’è da dire una cosa un po’ amara, questo Napoli, che ha messo nel motore Anguissa ed ha lo spacca partite Osimhen, se non ci fosse la Coppa d’Africa sarei disposto anche sbilanciarmi stasera. Il fatto però che a gennaio, con i campionati in corso, una competizione toglie dei giocatori importanti per chi lotta per qualcosa di veramente importante è contro ogni regola e ogni principio di sportività. Se fossi De Laurentiis denuncerei e chiederei i danni a tutti. Pensate voi che il Napoli a gennaio per la sfida con la Juve perde Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas. Vi pare possibile? Quando ci sono le altre competizioni per le Nazionali il campionato si ferma, perché con la Coppa d’Africa no? E’ possibile fare un campionato dove togli la spina dorsale di una squadra per un mese e mezzo, vi pare regolare? Non è serietà che gli organismi internazionali in barba ai club che pagano i calciatori li devono sottrarre con la forza. Trovassero tutti i cavilli del mondo, incatenatevi a Castel Volturno ma non devono partire sti ragazzi! Non è giusto che si falsino dei campionati così, trovate delle soluzioni ma che i campionati vengano impoveriti per fare una competizione dall’altra parte del mondo è contro ogni regola di correttezza e sportività. E questo è uno scandalo!”