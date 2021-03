VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Le chiacchiere stanno a zero, va dato atto a Gattuso e alla sua squadra”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan: ”Premetto che stasera mi disturberebbe sentir parlare di due cose: le assenze del Milan e il rigore non dato ai rossoneri sull’intervento di Bakayoko. A me è sembrato rigore, ma questo inficia poco perché nell’arco della stagione abbiamo visto mille episodi. Inoltre il Milan è la squadra che fino ad oggi a usufruito di ben oltre il numero umanamente consentito di rigori. La squadra di Pioli non avrebbe meritato di pareggiare, il Napoli ha strameritato la vittoria. Va dato atto a Gattuso e alla sua squadra che stasera a San Siro ha nettamente dominato in termine di palle gol e di gioco. Le chiacchiere stanno a zero, quando le cose sono giuste vanno dette per come sono.

Abbiamo visto un Napoli razionale che non ha giocato all’indietro, che non ha cercato il palleggio insistito ma ha cercato di arrivare sulle punte, con un Fabian Ruiz che finalmente ha mostrato quel giocatore che può essere. Stasera finalmente abbiamo visto una squadra che ha mirato all’obiettivo e l’ha colto. Certo fare entrare Bakayoko a pochi minuti dalla fine è per cuori forti. Questo ragazzo è un disastro, ogni volta che entra in campo ne fa qualcuna, non so se Gattuso abbia qualche sintomo di masochismo nel farsi del male da solo. Aldilà di questo episodio il Napoli avrebbe meritato il 2-0, Donnarumma ha fatto qualche bella parata e gli azzurri hanno prodotto palle gol con Zielinkski, Fabian e Insigne. Questo Napoli può giocarsi la Champions.

La mossa di De Laurentiis di far rinviare Juve-Napoli è stata una mossa vincente. Agnelli ha accettato di buon grado, il regolamento lo consentiva, poi ci sta la polemica sull’era giusto o no. Ne possiamo parlare quanto ne volete, però mi sembra più corretto che il campionato non si giochi in una settimana ma con ritmi più accettabili. Tocca a tutti, credo che il recupero si sarebbe dovuto giocare a gennaio al posto della Supercoppa, quello avrebbe garantito la regolarità del campionato. Però in questa Lega, dove c’è uno scontro frontale tra Cairo e Lotito che sta minando la regolarità del campionato, ora il problema diventa il Napoli? Vorrei chiedere alla Roma perché se la prende col Napoli, la Juve non ha chiesto anche lei il rinvio? Il rinvio non giova anche ai bianconeri? La Juve lotta in zona Champions come le altre? Sono due squadre ad avvantaggiarsi, avevo la possibilità di farlo, perché avrebbero dovuto giocare? La partita non era calendarizzata ordinariamente e si poteva rinviare, queste polemiche le trovo molto pretestuose. Certo la Roma ha qualche motivo per adontarsi, potrebbe chiedere lo spostamento a lunedì, mi sembra anche giusto.

Quello che conta è che stasera abbiamo visto un Napoli di nuovo con la testa. Non ha ancora Mertens e Osimhen, i centravanti di cui ha bisogno non sono ancora in forma, però c’ha un’idea di centravanti davanti che può far sviluppare un’idea di gioco. Soprattutto, togliendo Bakayoko da mezzo al campo, con Demme, nonostante il caos tattico, ha un giocatore che c’è, è vivo e lotta insieme a noi. Insomma il tedesco è un giocatore che sa stare in campo non è un palo della luce pericoloso per i suoi compagni. A inizio stagione si era parlato di un Napoli da Champions, poi con l’acquisto di Bakayoko si disse di rivedere i giudizi perché con questo giocatore voluto da Gattuso il Napoli poteva lottare anche per qualcosa d’importante. Ed invece il centrocampista invece di rivelarsi un valore aggiunto si è rivelato un problema per il Napoli, che deve andare oltre.

Oggi il Napoli ha giocato con 11 uomini, apprezzabile la prova di Hysaj e Di Lorenzo, la difesa ha retto bene. Quel che conta è che il Napoli, giocando molto sulle ali, ha saputo creare molti problemi al Milan con quel Zielinski sulle linee. E’ stata una prova e convincente, certo la corsa è in salita perché l’Atalanta va per la sua strada e il Milan ha ancora tanti punti di vantaggio. E’ vero che i rossoneri hanno dei problemi oggettivi, ma anche il Napoli ne ha avuti tanti e adesso tocca al Milan, a turno tocca a tutti. La Roma stessa ha parecchi problemi, visto che ha perso vari giocatori. Ma ribadisco tocca a tutti, è inutile che si alzano le lamentele, questo è un campionato anomalo. Questo Napoli c’è, è vivo, interessante e finalmente verticale; forse a Gattuso qualcosa gli è arrivato all’orecchio”.