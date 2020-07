VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Milik è un palo della luce, non vede l'ora finisca la stagione! Non si fa..."

"Difficile commentare una partita del genere". Comincia così l'editoriale di Umberto Chiariello su Canale 21 dopo il ko contro l'Inter: "Il Napoli non ha motivazioni e la testa è a Barcellona. Ma il finale di stagione è tutt'altro che soddisfacente. Ci sono cose ricorrenti e non possiamo tacere: il Napoli prende sempre gol e nei secondi tempi crolla. Con l'Inter dopo il 45' non ha fatto un solo tiro in porta. Sul primo gol Mario Rui poteva evitare il sombrero, c'è stata mancanza di concentrazione. Dopo il Napoli ha giocato, creato e sciupato palle gol. Insigne è l'anima di questa squadra ma sottoporta è sciupone, una costante della sua carriera. Milik è un palo della luce, non vede l'ora di finire la stagione, non sta onorando una maglia che gli ha dato onore e soldi e quando vedo calciatori che non sudano la maglia mi arrabbio tanto. Posso capire tutte le motivazioni, ma in campo si fa la guerra, calcisticamente parlando. Milik no".