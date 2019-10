VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Milik sfiduciato da ADL. Col Salisburgo per dare una svolta alla stagione"

Il giornalista, Umberto Chiariello, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo consueto editoriale nella trasmissione ''Campania Sport'' su canale 21. Queste le sue parole: "Per Milik userei tre termini, il primo è preparazione, la salute fisica è decisiva e Milik nel suo soggiorno napoletano non ha mai goduto di un'annata tranquilla tranne nella scorsa stagione. Poi userei la parola fiducia, lui è stato sfiduciato dal presidente quest'anno in quanto De Laurentiis ha detto che avrebbe speso i soldi per un bomber da 30 gol. L'ultima parola per lui è morale, dato che il suo umore è sceso sotto i tacchi. Col Barcellona provò a fare il gol del secolo, provando a far capire quanto sia forte e poi con il Genk, divorò l'impossibile. In un minuto, nel calcio, cambiano le storie. Milik stavolta è stato aiutato dalla sua Nazionale. Il polacco è sempre stato definito come una seconda punta, in quanto ha solo il tiro da fuori e in area di rigore non è bravo. Ieri ha siglato due gol da vero centravanti, smentendo tutti. Questo Napoli ha grandi giocatori, aspettiamo con fiducia Lozano, e a Salisburgo, il Napoli dovrà dare una svolta a questa stagione, perchè questo è il viatico della stagione importante".