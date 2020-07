VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Napoli crollato, manovra leziosa e tanti errori. Sono preoccupato..."

Nel suo consueto editoriale, Umberto Chiariello parla così del ko del Napoli a Canale 21: "Il trend è in frenata, il Napoli è crollato dopo l'Atalanta. La squadra delle ultime gare è frenate e leziosa. Ripeto le ultime critiche: questo Napoli arriva sulla trequarti e torna a centrocampo e fa lo stesso giro e con errori difensivi. I rigori così ormai si danno, ogni fallo viene punito in maniera eccessiva, ma non è questo che conta. Preoccupa come il Napoli sta in campo. Nel secondo tempo c'è stato assalto, ma cosa ha prodotto tranne qualche spunto di Lozano finalmente ala destra? Praticamente niente. Una sola parata di Sepe, un rigore, e poi? Tanto giro palla all'indietro. Questo Napoli può mai pensare di andare così a Barcellona? Se queste sono le tappe di avvicinamento, sono preoccupato".