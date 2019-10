VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Pessima partita, c'è un grande problema! Lozano-Milik sono costati 74mln..."

Nel suo editoriale per Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "La regola Champions è vecchia, non capisco perché si possano portare solo 7 giocatori in panchina. A sorpresa Ancelotti ha scelto Younes e non Insigne. Il Napoli ha fatto una pessima partita e dispiace averlo previsto. Sapevo che sarebbe stata una partita brutta e sporca ma pensavo che il colpetto del giocatore di livello superiore la risolvesse. Credevo potesse finire 1-0. Il colpetto non è arrivato perché purtroppo in questo momento, oltre a Insigne, caso tutto da chiarire, abbiamo due problemi enormi quanto una casa: l'inserimento di Lozano è molto lento. Fu entusiasmante il gol alla Juve con l'inserimento da dietro, ma non mi convince come lo sta utilizzando Ancelotti. La coppia Milik-Lozano è la più pagata nella storia del Napoli per un totale di 74 miilioni. C'è un particolare: ogni calciatore si attacca alle sue certezze. Come si è visto, nel finale, Lozano da ala è diventato finalmente un calciatore".