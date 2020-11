VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Tutti abbiamo pensato che lo spirito di Diego fosse presente"

Nel corso di 'Campania Sport', il giornalista Umberto Chiariello ha commentato Napoli-Roma ai microfoni di Canale 21 nel suo consueto editoriale: "Quando Politano si impadronisce della palla ed entrata in slalom saltando gli avversari come birilli, tutti abbiamo pensato che lo spirito di Diego Armando Maradona fosse presente nel Napoli di questa sera. Il gol di Politano è stato il sugello del Napoli che si giocava tutto e con Gattuso che rischiava di farsi sfuggire di mano squadra rinnovo e stagione. Oggi era un'occasione imperdibile, la Juve ha picchiato di nuovo in testa e Lazio, Atalanta e Sassuolo hanno perso in casa. Stasera ci sono stati dei segnali divini al San Paolo. La punizione straordinaria di Insigne, Dries Mertens col suo gol numero 129 ha messo il sugello dopo aver dimostrato una grande umiltà chiedendo scusa sui social a Maradona per avere accostato il suo nome al suo. Questo Napoli cambiando pelle, di fatto ripristinando un 4-3-3 che in fase di non possesso diventava un 4-1-4-1 con Demme molto bene a schermare tutto e con Fabian più vicino alla porta e di nuovo in gol, ha messo in crisi una Roma con i cerotti. Potrebbe essere questa la strada futura alla porta. Questa vittoria è un dedica che trascende il naturale. Maradona è stato il miglior giocatore di tutti i tempi e pure se guardiamo le statistiche del calciatore non sembrerebbe ciò. Brera lo chiamava lo 'Sgorbio Divino' per il suo fisico che non sembrava da atleta, ed invece era di un altro pianeta. Come Mohammed Ali era l'essenza politica dello sport, il manifesto dei poveri e dei deboli in rivolta col mondo dove batteva i potenti. Mi fanno vomitare i moralisti, questi condannano per la vita privata i grandi artisti e le grandi figure della Storia? A chi ha dato gioia al mondo il mondo porta rispetto, così come hanno fatto ieri gli All Blacks. Forse sarebbe ancore vivo se non l'avessimo idolatrato come abbiamo fatto a Napoli, così non l'abbiamo aiutato, ma come facevi a non idolatrarlo?"