VIDEO - L'incredibile accusa dello juventino Zuliani: "A Napoli i giornalisti ti prendono a calci, lanciano petardi ed insulti"

"A Napoli i giornalisti ti prendono a calci, lanciano petardi ed insulti". Questo l'agghiacciante commento di Claudio Zuliani nel tentativo di difendere Sarri dopo le dichiarazioni non andate giù ai tifosi bianconeri post Napoli. A sollevare la questione è stato Angelo Forgione, che per primo sui social ha lanciato la sua l'indignazione ed invitato L'ordine dei Giornalisti ad interventire. Queste le sue parole durante la trasmissione "Lunedì di rigore" andata in onda il 27 gennaio scorso sull'emittente Top Calcio 24.