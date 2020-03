VIDEO - L'incredibile notte di Renica: il 15 marzo 1989 il 3-0 al 119' contro la Juve

Che notte incredibile. Un’eredità tramandata di padre in figlio. “Renica al minuto 119’ che elimina la Juve, chi se lo ricorda?” Era il 15 marzo del 1989. Per chi c’era, per chi l’ha vissuta poi. Di fronte la Juve, la nemica di sempre. Un Napoli spaziale, un SanPaolo che è una bolgia infernale. Maradona prima e Carnevale poi avevano pareggiato il 2-0 dell’andata. La testa era ormai ai calci di rigore, ma con la testa invece Renica arrivò più in alto di tutti e fece gioire uno stadio con più di 80mila persone presenti. Il Napoli elimina la Juventus e vola verso la semifinale di quella Coppa Uefa che poi vincerà sul campo dello Stoccardo. La storia. Ecco il video.