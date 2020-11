VIDEO - Mertens dal Belgio: "E' un bene che giochiamo tutti, così possiamo conoscerci meglio"

Dries Mertens, in conferenza stampa, parla di Romelu Lukaku alla vigilia di Belgio-Inghilterra, sfida di Nations League: "Preferisco che ci sia Lukaku, ma anche Eden Hazard, Jan Vertonghen e Thomas Vermaelen. Ovviamente preferisco che ci siano tutti per la partita. Più giocatori sono disponibili meglio è per la squadra. Ma anche contro la Svizzera è andata bene con Michy (Batshuayi, ndr) che ha segnato due gol. Ogni volta che ha un'occasione segna. E' bello che anche gli altri calciatori facciano delle ottime partite. E' anche un bene che siano in campo in modo che tutti possiamo conoscerci meglio".