VIDEO - Mertens mostra la sua palestra sul mare e non risponde sul campionato: "Becco un'altra multa..."

Ai tempi del Coronavirus sono sempre più frequenti le dirette sui social: Salvatore Esposito (alias Genny Savastano in Gomorra) ne ha fatta una e l'ospite d'eccezione è il calciatore azzurro Dries Mertens. In un primo momento, simpatico siparietto tra i due sul nuovo look di Ciro che fa vedere i baffi, poi mostra la sua palestra sul mare affermando che a Napoli si sta bene. L'attore poi domanda di una possibile ripresa del campionato, pronta la risposta di Mertens: "Non posso parlare, altrimenti becco un'altra multa". Di seguito il video: