VIDEO - Nel segno di Maradona e Messi, il Barcellona su Twitter: "Due argentini, due geni"

Napoli-Barcellona sarà la prima volta di Lionel Messi nel tempio che fu di Diego Armando Maradona. E anche il club blaugrana ha voluto porre l'accento su quest'incrocio, quello del migliore di adesso e del migliore di un tempo. "Due argentini. Due geni di un'altra galassia", scrivono su Twitter. Perché Napoli-Barcellona è anche Messi-Maradona in qualche modo.

Two Argentines

Two geniuses

Football from another galaxy. pic.twitter.com/qSp4z8uXA6