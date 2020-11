VIDEO - Nino D'Angelo canta e piange l'ultimo coro a Maradona: "Il più grande di tutti i pianeti"

Video emozionante pubblicato da Nino D'Angelo sul proprio canale Instagram. L'attore e cantante ha dedicato, tra le lacrime, l'ultimo coro a Diego Armando Maradona.

"Ad un certo punto mi ha preso per mano come se fossi un bambino, mi ha portato al centro del campo e mi ha detto: ”Guarda cosa faccio”. Era ad una ventina di metri dalla piccola porta vuota e quando stava per tirare io subito: “Diego pure io riesco a segnare da questa distanza visto che non c’è il portiere”, e lui: “Ma io non voglio segnare, io voglio prendere la traversa” e così è stato per tre volte consecutive. Applausi a non finire. Era sempre lui, il genio, il Dio del calcio, il più grande giocatore di tutti i tempi, di tutti i pianeti.