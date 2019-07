VIDEO - "Non fare il napoletano", "Sei un pecoraro di Avellino": furibonda lite tra Criscitello e un tifoso del Napoli

Lite incredibile ieri nel corso di “Lo sai che”, la rubrica notturna della trasmissione di calciomercato di Sportitalia, tra il conduttore della trasmissione Michele Criscitiello e un tifoso del Napoli. “Sei un ruffiano! Parli dalla mattina alla sera di Juve, Inter e Milan”, attacca il tifoso Patrizio. “Ruffiano lo dici a tua madre o a tua nonna, non fare il napoletano”. “Tu sei un pecoraro di Avellino”, la dura replica del tifoso.

In chiusura Criscitiello aggiunge ancora: “Stai irridendo una città! Lo sai qual è il problema di Napoli? I napoletani come te. Cambia canale, la gente come te non la vogliamo”.