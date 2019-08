VIDEO - Pepè fa già discutere i tifosi dell'Arsenal, spunta un'intervista del 2017: "Il Chelsea è il mio sogno, firmerei solo per loro"

Acquisto più oneroso nella storia dei Gunners, Pepè si è trasferito a Londra per 80 milioni di euro superando la concorrenza del Napoli. Sui social, però, spunta un vecchio video che sta creando qualche problema al talento classe '95. Nel 2017 in un’intervista a Telefoot disse di avere un debole proprio per i rivali cittadini: "Il Chelsea è un club che mi fa sognare. È l'unica squadra inglese per la quale firmerei".

Nicolas Pepe: "Chelsea is the club that makes me dream, the only club in England that I would sign for"



Make it happen. Marina, please! pic.twitter.com/tId540SnF3