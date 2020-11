VIDEO - Prandelli stoppa il giornalista: "Parlare di calcio è fuori luogo e irrispettoso verso Diego"

Mercoledì alla notizia della morte di Maradona, Prandelli, allenatore della Fiorentina, era in panchina. Così, dopo la gara con l'Udinese, in conferenza stampa, ha dichiarato, parlando ad un giornalista: "Ti posso fermare, mi sembra irrispettoso verso una persona che ci ha regalato gioie ed emozioni parlare di calcio in questo momento. E' fuori luogo. Magari domani o dopodomani ci riprenderemo, ora no".