VIDEO - Proteste e scontri a Firenze: lancio di oggetti e continue cariche della polizia per il Dpcm

Proteste a Firenze contro il Dpcm anti-Coronavirus. Dopo il lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, le forze dell’ordine hanno risposto caricando più volte parte della folla lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alcuni manifestanti sono stati bloccati e presi a manganellate. Alla manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all’antagonismo. Lo riporta Open.

Firenze, cittadini in massa contro lockdown e governo Conte. Scontri con la Polizia che ha bloccato il corteo non autorizzato. #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/QRSIAjr60B — RadioSavana (@RadioSavana) October 30, 2020