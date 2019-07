VIDEO - Restyling al San Paolo: le immagini dei lavori di impermeabilizzazione dei sediolini

L’azienda Tecnopur si è occupata dell’impermeabilizzazione del San Paolo (e non solo) nell’ambito dei lavori per le Universiadi che hanno rivitalizzato il nuovo stadio. Attraverso un video pubblicato su YouTube dal direttore dei lavori Enrico Ruggiero si vedono le immagini del lavoro compiuto, con una particolare tecnica in cui è specializzata l’azienda, per impermeabilizzare lo stadio.