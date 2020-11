VIDEO - Roma in partenza per Napoli: tifosi in stazione per caricare la squadra

La domenica di Serie A si chiuderà con il big match tra Napoli e Roma. La formazione giallorossa è partita pochissimi minuti fa dalla Capitale, accolta in stazione da una cinquantina di tifosi, arrivati a Termini per caricare una squadra ancora imbattuta. Di seguito il video girato dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

