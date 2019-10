VIDEO - Salisburgo, Marsch: "Gruppo complicato, ma abbiamo la gusta mentalità per la Champions"

Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, all'anti-vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli è intervenuto al microfono del sito ufficiale del club austriaco: "La nostra ambizione in questo gruppo è quella di emergere e arrivare agli ottavi di finale. Ovviamente è molto ottimistico e aggressivo il nostro gioco, ma è la nostra attitudine, la nostra natura. Siamo fatti così: giochiamo in maniera aggressiva e pensiamo in maniera aggressiva. E' difficile per noi competere con le squadre che ci sono nel nostro gruppo, Napoli e Liverpool, è molto molto complicato. Ma abbiamo la giusta mentalità per giocare in Champions League: bisogna dare il massimo e non avere paura. E' la competizione più bella del mondo".