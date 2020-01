VIDEO - Salvini, sentenza storica: condannato per cori razzisti contro i napoletani!

Nel passato di Matteo Salvini c'è una condanna per razzismo. Il giudice, stando a quanto riferito da La Repubblica, ha stabilito su richiesta del pm una pena pecunaria per aver violato la legge Mancino, ossia quella che punisce le azioni discriminatorie. Il leader della Lega nel 2009, a Pontida, si rese autore di un coro contro i napoletani, ripreso da un cellulare e postato in rete, e sarebbe questa la causa della sanzione. Di seguito le immagini.