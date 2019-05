VIDEO - Scintille Auriemma-De Maggio: "Sto aspettando ancora Keità e Kessie", "Fatta per Almendra? Chiuso sto..."

Scintille a distanza tra Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, e Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli. I due si sono punzecchiati attraverso le proprie trasmissioni radiofoniche: "L'opiniosta racconta una cosa e quella resterà per sempre - dice Raffaele Auriemma durante 'Si gonfia la rete' -. Io sto ancora cercando nello spogliatoio del Napoli Kessie e Keità, sto ancora aspettando di trovare Higuain che al 100% sarebbe rimasto. Quella roba lì resta un tatuaggio che non ti levi più da dosso. Da chi dovremo prendere lezioni, da chi dice che Rodrigo si aggregherà alla nazionale per la Coppa America? Ma sapete che è un nazionale spagnolo?! Per caso la Spagna si è iscritta alla Copa America? Noi, lasciatemi la presunzione, possiamo insegnarvi questo lavoro! Le cose che diciamo corrispondono al vero, poi qualche volta certo possiamo anche sbagliare. Ve lo diciamo oggi, Almendra è quasi chiusa".



La risposta piccata da parte di De Maggio attraverso Radio Goal: "Ieri ho detto che Sarri al 100% non andrà alla Juve, so che colleghi di altre radio hanno detto 'beh, se ha detto così allora è il nuovo allenatore della Juve. Questi colleghi di un altra radio dicono che il Napoli ha chiuso per Almendra, io personalmente mi sto scrivendo col suo procuratore su Whatsapp, Adrian Ruocco, che mi dice che non è vero, non hanno chiuso proprio niente, non ha parlato con De Laurentiis e non ci sono accordi chiusi. Chiuso sto...".