VIDEO Sky - Almeno due cambi di formazione: le scelte di Gattuso per la finale

Rino Gattuso potrebbe cambiare qualcosa per gestire la fatica e piccoli dolorini dopo la prima gara. E' quanto riferisce Sky Sport, raccontando che domani verrà confermata la rifinitura al San Paolo ed il ritiro a Corso Vittorio Emanuele con la partenza in treno per Roma. Per quanto riguarda le scelte ci sarà Meret tra i pali, vista la squalifica di Ospina, tornerà titolare Fabian, c'è l'opzione Mario Rui a sinistra e resiste il ballottaggio Politano-Callejon, ma il primo sembra essere più in forma. Di seguito il servizio Sky (disabilita Adblock per la visione, clicca sul link da app)