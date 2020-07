VIDEO - Stadi senza tifosi, Gattuso: "Così il calcio è un altro sport. Spero tornino al più presto"

"Il calcio senza tifosi è uno schifo" così si era espresso il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic a proposito dell'assenza dei tifosi dagli impianti sportivi per i noti fatti legati al Coronavirus. Ieri, in conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha detto la sua a tal proposito: "Il calcio è un'altra cosa, non uso quella parola perché noi abbiamo il dovere di far ripartire la macchina, ma sicuramente è un altro sport, difficile, vedere stadi vuoti non è bello e spero al più presto che ritorni l'entusiasmo".