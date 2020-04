VIDEO - Taglio stipendi, il sindacato mondiale dei calciatori approva il modello Juve

In merito alla tematica del taglio degli stipendi ai calciatori in questo momento di forte crisi del sistema dovuto alla pandemia di Coronavirus, si è espressa anche la FIFPRO, il più grande sindacato mondiale dei giocatori. “Si possono fare delle considerazioni di carattere generale - spiega Jonas Baer-Hoffmann, segretario generale della FIFPRO -, prima di tutto sulla diversa situazione economica dei club nei campionati. La Juventus ha una situazione economica del tutto diversa rispetto alle ultime quattro in Serie A, che hanno bisogno di risposte diverse. Ogni accordo deve avvenire in modo volontario, con giocatori e sindacati. Queste metodologie le incoraggiamo per gestire la crisi”.