VIDEO TN - Anche Gattuso nel torello prima dell’allenamento: il tecnico strappa sorrisi

Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro, con i tanti giovani che sono arrivati in Abruzzo per prendere il posto dei partenti nazionali. In un clima disteso si è messo in mostra, tra l'ironia generale, anche il tecnico Gennaro Gattuso che ha participato al torello prima della seduta pomeridiana in programma oggi.