VIDEO TN - “Spingi, spingi!”, la carica di Gattuso in una fase durissima dell’allenamento

"Spingi, spingi! Ora recupera, poi spingi!". Così Rino Gattuso carica la squadra in una fase intensa dell'allenamento che la squadra sta sostenendo a Castel Di Sangro. Brevi scatti ripetuti per circa mezz’ora, intervallati da una porzione di campo per recuperare, dopo un inizio di seduta con lavoro addominale per gli azzurri.

