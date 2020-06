VIDEO - Usa shock, spunta un altro video di un afroamericano ucciso dalla Polizia

Negli Stati Uniti non si placano le proteste ed è spuntato un nuovo drammatico video. Si tratta di un altro afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington. A girarlo la donna che si trovava dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare. L'episodio risale al 3 marzo e la vittima si chiama Manuel Ellis, 33 anni, scaraventato a terra quando gli agenti hanno continuato a infierire. Nei giorni scorsi il risultato dell'autopsia: si è trattato di omicidio ed Ellis è morto per un arresto respiratorio. Di seguito le immagini mostrate da Sky Tg 24 (disabilita Adblock per visualizzare da pc, clicca sul link da app)