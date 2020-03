VIDEO - Vergogna Diego Costa: simula colpo di tosse ai giornalisti presenti

Vergognoso gesto di Diego Costa. L'attaccante spagnolo uscendo dallo stadio ieri sera ha simulato colpi di tosse ai giornalisti presenti. Una scena clamorosamente negativa da parte di un calciatore esempio per migliaia di persone. Un vero peccato che non abbia capito la gravità del Covid-19 proprio lui che vive a Madrid dove il virus si sta purtroppo espandendo. Ecco il video:

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is "coughing" at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.



I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID