VIDEO - Zidane alla Juve e Allegri al Real? I rumors fanno infuriare Zizou: "Mai detto che vado via!"

I rumors sul futuro, che vogliono anche la Juventus sulle sue tracce per il 2021-22, fanno infuriare Zinedine Zidane. "Come posso aver detto adesso ai miei giocatori che lascio il club? Si tratta di una bugia bella e buona. Io oggi sono concentrato solo sul finale di stagione, lo sapete bene. Manca una partita e a tutti noi importa solamente come finirà questo campionato. Niente di più. Il resto si vedrà a fine stagione", sono state le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid in conferenza stampa. Una situazione legata anche a Massimiliano Allegri, accostato anche al Napoli, ma uno dei principali obiettivi del Real Madrid.