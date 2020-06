VIDEO&FOTO - Napoli-Inter, le immagini dell'albergo che ospita gli azzurri

Ormai ci siamo, è sempre più vicino il momento di Napoli-Inter, match valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri hanno trascorso la notte pre-gara all'Hotel Britannique. In attesa che Il Napoli si diriga al San Paolo, ecco le immagini all'esterno della nota struttura alberghiera che ospita tutto il team azzurro.