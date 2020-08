VIDEOGALLERY - Seduta pomeridiana: ancora lavoro fisico con corsa, allunghi e cambi di direzione

Doppia seduta per il Napoli di Gattuso in questo secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro. La squadra di Gattuso al momento è in campo per la seduta pomeridiana (qui il live), che vede gli azzurri impegnati con ostacoli, allunghi, stretching per recuperare, e dunque lavoro fisico anche nel pomeriggio. Tra i protagonisti, ovviamente, c'è Victor Osimhen, accolto con entusiasmo dal pubblico presente e principale attrazione del ritiro.