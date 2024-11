6 eventi per festeggiare i 2500 anni di Napoli: "Napule è" sarà 'ripensata' e diventerà sigla

“Napule è” di Pino Daniele sarà “ripensata” e diventerà la sigla ufficiale per i festeggiamenti dei 2500 anni della fondazione di Napoli. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, raccontando dei preparativi per il compleanno della città nel 2025. È stato approvato infatti dalla giunta Manfredi il progetto dal titolo “Neapolis 2500” che sarà presentato alla Città metropolitana, l’ex Provincia, per un finanziamento di 1 milione di euro.

Sono contenuti 6 eventi, dedicati al compleanno di Partenope, da svolgersi tra gennaio e settembre 2025. Si parte con lo spettacolo pirotecnico di Capodanno: “Duemilacinquencento scintille” presso Castel dell’Ovo. “Pino per Neapolis 2500”, cioè la “realizzazione di una sigla e di un video con artisti vari utilizzando Napule è” che diventerà la sigla ufficiale del Comune per i festeggiamenti e farà parte anche della mostra che il ministero della Cultura dedicherà al grande artista partenopeo a Palazzo reale a metà del 2025. Poi il “Fringe Festival”, performance sui territori ideate “appositamente per i 2500 anni di Neapolis” e tra giugno e settembre si punta all’esposizione dei ritrovamenti nei sotterranei e nei depositi del Maschio Angioino “per un futuro museo della città”. Sarà protagonista anche l’auditorium di Scampia con una maratona spettacolo e laboratori sul territorio e Palazzo Fuga, dove sono in corso lavori del Pnrr, per performance, percorsi di inclusione e pure un focus sulla Costituzione italiana tradotta in napoletano.