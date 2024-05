Bagnoli, approvato Decreto Coesione: 1,2mld di euro per riqualificazione e bonifica

Novità sulla riqualifica dell'area di Bagnoli, dove il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe costruire un nuovo stadio e un nuovo centro sportivo.





Queste le informazioni riportate dal 'Tg Regione Campania' su Rai 3: "Un miliardo e 200 milioni di euro per la realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione dell'area di Bagnoli. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari Europei, il Sud, Pnrr e Coesione territoriale, Raffaele Fitto: via libera ai primi finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione, il cui blocco lo aveva messo nel mirino del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il governatore aveva infatti denunciato e criticato più volte il ritardo degli investimenti per la Campania.

Il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato il Decreto Coesione con una misura che si presta a cambiare totalmente il volto di un'area di Napoli da anni in cerca di una nuova identità dopo la dismissione dello stabilimento dell'Italsider. e degli altri insediamenti produttivi. Nello scorso mese di marzo la cabina di regia aveva dato l'ok alle opere di bonifica e riqualificazione di Bagnoli. Ora con il via al finanziamento si può concretamente sperare in un'accelerazione nel recupero di un'area dalle immense potenzialità".