Ufficiale Ponticelli diventa zona rossa: applicato decreto sicurezza del Governo

Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, è stato dichiarato "zona rossa" dalla Prefettura in seguito al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 9 maggio. La decisione, presa in accordo con Comune e Forze dell’Ordine, riguarda specificamente alcune aree del centro storico della VI Municipalità – tra cui corso Ponticelli, via don Agostino Cozzolino e viale Margherita – e si basa su criticità legate a degrado, criminalità diffusa e violenza.

Il provvedimento prevede misure restrittive: è vietato stazionare in quelle zone a soggetti che tengono comportamenti minacciosi o molesti e che risultano già segnalati per reati come spaccio, aggressioni, furti, occupazioni abusive e porto d’armi. L’obiettivo è ripristinare la sicurezza pubblica e la vivibilità in un’area spesso al centro di episodi di cronaca nera e tensione sociale.