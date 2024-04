Boom di turisti a Napoli per Pasquetta: lunghe file anche per musei e scavi

Napoli letteralmente invasa dai turisti anche quest'oggi per Pasquetta.

Napoli letteralmente invasa dai turisti anche quest'oggi per Pasquetta. Si registra infatti il pienone, con una stima di 200mila turisti, non solo in Costiera Amalfitana ed a Sorrento, ma anche in città con migliaia di visitatori in tutte le zone di Napoli per godersi il clima ma anche le bellezze e l'arte. Lunghe file si sono registrate al Mann e per le chiese del centro antico. Numeri straordinari arrivano anche dal Parco archeologico di Ercolano con 3.594 ticket venduti, grazie anche all'orario prolungato. Sold out anche il Gran Cono del Vesuvio con 2.310 accessi.