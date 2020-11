Campania, De Luca: "No a lockdown localizzati, misure comuni o i campani non capirebbero"

Nel corso dell'incontro tra Governo e Regioni, il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, si è detto d'accordo con il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini sulla necessità di "misure nazionali per dare segno di unità dei livelli istituzionali". "La logica dei singoli territori - avrebbe detto De Luca durante l'incontro con i ministri - non ha senso perché l'epidemia è diffusa. Serve muoversi in maniera unitaria; differenziazioni territoriali porterebbero a reazione diverse, in Campania non sarebbero capite e sono improponibili perché i livelli di controllo non esistono. Il 60% dei positivi in Campania erano in area metropolitana di Napoli (Asl 1 2 3); è stata vietata la mobilità tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di presidiare le zone centrali. E' sconcertante il fatto che sulla scuola si fanno dichiarazioni ideologiche scollegate da dati scientifici".