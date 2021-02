Choc ad Afragola: ritrovato in un'auto cadavere di un uomo carbonizzato

Un cadavere carbonizzato in un'auto è stato ritrovato nelle scorse ore nei pressi di Afragola. A riportarlo è SkyTg24, che spiega come il cadavere semicarbonizzato di un uomo in un'auto data alle fiamme sia stato ritrovato in un parcheggio di un supermecato.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli investigatori della squadra mobile. Non è escluso, al momento, che l'uomo possa essere stato torturato o che si sia suicidato.