Covid, focolaio in RSA napoletana: 48 positivi su 225 tamponi

Un focolaio di Covid 19 si è sviluppato all’interno della residenza per anziani dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, a Napoli, in via Colli Aminei. Questa la notizia riportata dall'edizione online del Corriere della Sera, che racconta come All’interno della residenza ci sono attualmente 48 positivi, sui 225 tamponi effettuati ieri. I contagiati sono quasi tutti asintomatici a parte qualcuno che ha un po’ di febbre.