De Luca duro: "No vax squinternati, resta solo il napalm! Sì a lockdown solo per loro"

“Misure più stringenti per i no vax? Mi rimane solo il napalm, il lanciafiamme lo abbiamo introdotto… Oltre non so”. Così Vincenzo De Luca, ironizzando, risponde ai cronisti che gli chiedono un’opinione su eventuali restrizioni per i non vaccinati nel caso di un ritorno a zone gialle o, peggio ancora, arancioni e rosse: “Dobbiamo fare i conti con gli con squinternati che anziché vaccinarsi, fanno i cortei“. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca, presentando la nuova piattaforma regionale per ridurre i tempi della burocrazia, a cominciare dai lavori pubblici. Un lockdown per i vaccinati? Sarebbe il minimo” ha concluso.