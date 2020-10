Ecco il nuovo Dpcm: Conte vieta anche il calcetto, alcol fino alle 21 e tanto altro

In arrivo un nuovo DPCM governativo. Ad annunciarlo è La Repubblica nella sua edizione online: "Divieto per gli sport di contatto amatoriali. Stop alla somministrazione di alcolici da asporto dalle 21, così come agli assembramenti fuori da bar, vinerie, pub e ristoranti. Chiusura dei locali alle 24. Blocco totale alle feste in luoghi pubblici e anche a quelle private. Limite ai commensali nei ristoranti. Tetto di trenta persone agli invitati a matrimoni, battesimi e cresime".