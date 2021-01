FOTO - Voragine gigante all'ospedale del Mare: non ci sono vittime

Poteva essere una strage, ma al momento non ci sono vittime. Come raccontato da Skytg24, si è aperta una vasta voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare di Ponticelli, alla periferia est di Napoli. Non si registrano persone coinvolte anche se alcune auto sono finite nella voragine. Evacuato il Covid Center.

Si è sentito un boato e si è aperta una vasta voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare di Ponticelli, alla periferia est di #Napoli.

Non si registrano persone coinvolte anche se alcune auto sono finite nella #voragine. pic.twitter.com/FTClsZDxKe — Arturo Minervini (@ArturoMinervin7) January 8, 2021