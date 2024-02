Geolier, il sindaco gli consegnerà una targa: appuntamento oggi in Comune

Appuntamento oggi a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per Geolier

Appuntamento oggi a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per Geolier: il sindaco Gaetano Manfredi, come aveva annunciato nelle scorse ore, gli consegnerà una targa in ricordo del successo ottenuto a Sanremo 2024. L'appuntamento, confermato poco fa dall'ufficio stampa del Comune, è fissato per le 14.30.